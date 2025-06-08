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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Trabzon'daki sel faciasında acı haber! | Son dakika haberleri

        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!

        Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:27
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        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

        AA'da yer alan habere göre, bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi.

        Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

        Fotoğraflar: İHA

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