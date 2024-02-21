Milyonlarca taraftarın merakla beklediği haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Süper Kupa finalinin tarihi TFF tarafından açıklanadı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi ve zorlu mücadelenin oynanağı stadyum...