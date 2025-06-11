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        Haberler Dünya Şuayb Ordu serbest kalacak | Dış Haberler

        Türk aktivist Şuayb Ordu serbest kalacak

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşı Şuayb Ordu yarın serbest bırakılacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:27
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        Şuayb Ordu serbest kalacak
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        Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alınan Türk aktivist Şuayb Ordu'yla ilgili Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklamada bulundu.

        "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği kaydedildi.

        İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

        "Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

        Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

        İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

        Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

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