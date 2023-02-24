"İÇİMİZ RAHAT DEĞİL AĞLIYORUM"

Okul için olumlu yönde rapor verildiğini ancak okul yönetiminin bu raporu kendileriyle paylaşmadığını söyleyen velilerden Figen Keskin de, "Sağlam olduğu söyleniyor ama okulda kolonların o halini gördükten sonra evde duramıyoruz. Çocuklarımızı okula getiremiyoruz. Kolonlar kesinlikle çatlak. Yarılmış haldeler. İlçe Müdürlüğü'ne gittik, bize açıklayıcı bir cevap veremiyorlar. İçimiz rahat değil, ben ağlıyorum. Okulu getirdiğim zaman şuradan uzaklaşamıyorum. Bu okul yıkılsın. Sağlamlaştırıldığına dair rapor görmek istiyoruz ama muhatap bulamıyoruz" dedi.