İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB ve ilçe belediyelerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen 4 ayrı soruşturmada aralarında CHP PM Üyesi Baki Aydöner, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

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1 kişi emniyetten serbest kalırken, 1 kişi de tutuklandı. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 kişi de savcılığa sevk edildi.

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“AKTAŞ’IN İFADESİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Ocak ayında tutuklandığı soruşturma kapsamında “örgüt lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade vermişti. Aktaş ifadesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin' in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü. Bu kapsamda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirten Tekin’e Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi soruldu.

AKTAŞ: 1 MİLYON DOLAR ANKARA’DA TESLİM EDİLDİ Aktaş’ın “19 Temmuz 2024’te Ankara’da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi’nden bana, kardeşlerime ve akrabalarıma ait hak ediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar talep ettiler. Paranın çekilme saatine dikkat edildiğinde görüleceği üzere, parayı almadan hak ediş ödemesini yapmayacaklarını söylediler. Aynı gün Ankara’dan 3 farklı şubeden toplam 1 milyon dolar çekilerek Celal Tekin’e Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi’nin yakınında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon TL hak ediş ödemesi gerçekleştirildi. Celal Tekin’e teslim edilen 1 milyon dolar Burhanettin Bulut ile arasında paylaşılmıştır.” şeklindeki ifadesi okunarak soruldu. OYA TEKİN: DUYMADIM, GÖRMEDİM, BİLMİYORUM Oya Tekin cevap olarak, Aziz İhsan Aktaş ile 1 kez görüştüğünü, belediyeden alacakları nedeniyle tanışıklığı olduğunu belirterek, “Celal Tekin ve Burhanettin Bulut arasında herhangi bir ticari ilişki yoktur, sadece partiden tanışıklık vardır. Aynı anda Ankara ilinde olup olmadıklarını takip etmem mümkün değildir, benim bildiğim kadarıyla Ankara ilinde eşimin herhangi bir şekilde usulsüz bir para transferi ile ilgili bilgim yoktur, duymadım ve görmedim ve bilmiyorum. Eşim de bana bunun ile ilgili bir bilgi vermedi. Aziz İhsan Aktaş ben ve ailem ile husumetlidir. Bu husumetin nedeni geçmiş dönemden belediyeden alacaklarının olması ve bu alacakları alma nedeniyle sürekli hırçınca tehditlerde bulunarak çöpleri toplamaması ile ilgilidir. Dolayısıyla şahıs benim ve eşimin aleyhinde beyanda bulunmuş olabilir, eşim Celal Tekin de bana yapılan bu aramalar ve tehditlerden kaygılanmaktaydı. Şahıs belediyeye gidip gelmeler, adamlarını göndermeler ile sürekli belediyemizi rahatsız etmekteydi. Para ödemesini istemekteydi. Seyhan şiddet oranı çok yüksek bir ilçedir, bu tür tehditler ile ilgili sayın valimiz ve sayın kaymakamımız ile defaten görüşme yaptım. Bu tür alacaklı tehditleri ile sürekli karşılaşmaktayız. Borçlarımızı halen ödeyebilmiş durumda değiliz. Hali hazırda bahse konu şirkete belediyenin 500 milyon borcu bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla 2024 temmuz ayı vergi ayıdır ve emlak vergilerinin tahsil edildiği ay olması nedeniyle bu ay ve sonrasında belediyeden hakkediş ödemesi bu firmaya yapılmaya kısmi olarak devam etmiştir” dedi.

TEKİN'İN EŞİ İFADE VERDİ REKLAM Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şafak operasyonuyla Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin de gözaltına alınmıştı. Suç örgütü lideri olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık ifadesinde, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut' a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürdü. Emniyet ifadesi ortaya çıkan Celal Tekin, “. Aylık mesleki faaliyetlimizden ortalama 2 milyon TL’ye yakın gelir elde etmekteyiz. Dolayısıyla komisyon karşılığı ödeme vs işlere girecek ne ahlaki ne de maddi bir düşünce içersinde olmama gerek yoktur.” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB ve ilçe belediyelerine yönelik yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında Cumartesi günü 47 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. 1 kişi emniyetten serbest kalırken, 1 kişi ise tutuklandı. Belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 36 kişi ise savcılığa sevk edildi.

“AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN İFADESİ NEDENİYLE ALINDI” Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Ocak Ayı’nda tutuklandığı soruşturma kapsamında “örgüt lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade vermişti. Aktaş ifadesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin' in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut' a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü. Bu kapsamda gözaltına alınan belediye başkanının eşi Celal Tekin’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. “AYLIK KAZANCIMIZ 2 MİLYON TL BUNA İHTİYACIM YOK” Fiilen avukatlık yaptığını söyleyen Celal Tekin, “Gerek önceki kazançlarımız gerekse avukatlık ortaklığımızdan elde ettiğimiz gelirlerimiz ile bu işleri girebilme ihtimalimiz mümkün değildir. Aziz İhsan AKTAŞ isimli şahsın öncesinde tanımam etmem. İhale tarihlerine bakıldığı zaman eşimin göreve gelmesinden önceki tarihte olduğu anlaşılacaktır. 31 Mart 2024 yılında eşim göreve geldikten sonra benim belediyede resmi veya gayriresmi hiçbir sıfatım olmadı. Kendi işlerim haricinde özel olarak belediye binasına gitmedim. Aylık mesleki faaliyetlimizden ortalama 2 milyon TL’ye yakın gelir elde etmekteyiz. Dolayısıyla komisyon karşılığı ödeme vs işlere girecek ne ahlaki ne de maddi bir düşünce içersinde olmama gerek yoktur.” dedi.

“BELEDİYE BORCU İÇİN SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU” Aziz İhsan Aktaş’ın bildiğim kadarıyla eşimin göreve gelmesinden önceki döneme ait alacakları vardı diyen Celan Tekin, “Bunun için de gerek milletvekilleri ile gerekse partililer ile görüşmeler yaparak hem mevcut işinin devamını hem de alacaklarının ödenmesi talebinde bulunmuştur. Eşimin belediyenin mali durumu nedeni ile ödeme yapamaması nedeni ile taciz boyutuna varan aramalarda, elemanlarını belediye göndermek suretiyle sürekli yüklü alacağı olduğu ve bunun ödenmesi gerektiği vs. şeklinde zorlamalarda bulunmuştur. Daha sonra şu an hatırlayamadığım biri veya kendisinin araması suretiyle bana ulaşmıştır. Ben de mesleğim itibariyle herkesle görüştüğüm eşime karşı yapılan bu tacizi de bidiğim için görüştüm. Alacağı varsa bunu kurumdan talep etmesi gerektiğini Oya Hanım’ın şahsi borcu olmadığını, davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Fakat bu sürekli Ankara ilinde bu paranın ödenmesi için birilerini devreye koyduğunu, koymaya çalıştığını ve beni de sürekli arayarak ‘ödemem yapılmadı’ diye sürekli rahatsız edici boyutta görüşmeye çalıştı. Ben kendisi ile olabildiğince görüşmek istemedim.” ifadelerini kullandı.

“ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEDİĞİ İÇİN BİZİ DOSYAYA DAHİL ETTİ” Celal Tekin ifadesinin devamında şunları söyledi: “Ankara’da işlerimin olduğunu öğrenince kendisinin de Ankara’da olduğunu görüşmek istediğini söyledi. Ben de kısa bir süreliğine görüştüm. Önceki dönemde o kadar beklediyse bu dönemde de acele etmemesini, belediyenin durumu düzelirse kendisine hak edişlerinin ödeneceğini ve belediyeden takip etmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra kısmen ödeme yapıldığını biliyorum. Sonrasında gerek sözleşmenin belediye tarafından sonlandırılması ve gerekse alacağını kendi istediği doğrultuda alamaması nedeni ile bize husumet beslemeye ve tehdit boyutuna gelen davranışlarda bulunmaya başladı. Dolayısıyla benim kendisinden menfaat sağlamış olarak veya Oya Hanım bu işin içinde olsa ne sözleşmesi sonlandırılır ne de ödemesi yapılmazdı. Sırf bu neden ile bizi bu dosya içerisine çekmiştir. Kendisinin bir operasyon ile içeri alınmasından sonra bilmediğim bir Almanya numarasından arandım. Kardeşi olduğunu söyledi. Eğer alacaklarımı ödenmez ise kardeşinin itirafçı olacağını herkesin biz dahil dosyaya dahil edeceğini söyledi. Ben görüşmeyi sonlandırdım. Birkaç kez aramasına rağmen telefonlarını cevaplamadım. Adana’daki Adem isimli yöneticisi aynı minvalde sürekli belediyeye giderek sağda solda böyle konuşuyor. Mutlaka ödenmesi gerektiğini yoksa sonucun kötü olacağını belirtiyorlardı.”