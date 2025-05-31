Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Papara'ya yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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15 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden; Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar tutuklanırken; Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ile Gökhan Haznedaroğlu 'imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.