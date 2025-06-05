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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Özgür Özel'e yeni soruşturma | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'e yeni soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:42
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        Özgür Özel'e yeni soruşturma
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Akın sert kayaya çarpın oğlum. Akın sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takılın Akın. Sert kayaya çarptın bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim Bütün İstanbul'a soruyorum" şeklindeki sözlerinin 'Suç işlemeye tahrik', 'Kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarını oluşturduğu belirtildi.

        Başsavcılık, Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

        Özgür Özel'e soruşturma
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