Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Akın sert kayaya çarpın oğlum. Akın sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takılın Akın. Sert kayaya çarptın bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim Bütün İstanbul'a soruyorum" şeklindeki sözlerinin 'Suç işlemeye tahrik', 'Kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarını oluşturduğu belirtildi.

Başsavcılık, Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.