CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “Yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

"Dün o görüntü Türkiye'yi belki 60,70,80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete senin seçtiğini değil, benim kolumdan görüyor musun diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup, kafasını yere vurasını görene kadar bana durmak yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim. Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza alın Akın, sert kayaya çarptın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darma dağan ederim, aklını başına topla."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tunç, 'Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır' dedi.

İşte Bakan Tunç'un sosyal medyada yaptığı açıklamanın tamamı: "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.

Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır.

Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.

Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz.

Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."