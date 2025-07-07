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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Orman yangınlarında 13 tutuklama! | Son dakika haberleri

        Orman yangınlarında 13 tutuklama!

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Yangınlarla ilgili toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:52
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        Orman yangınlarında 13 tutuklama!
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturmalarda haklarında işlem yapılan 67 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı, İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İş Birliği Protokolü imza töreninde, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair bilgiler verdi.

        Orman yangınlarıyla mücadele sırasında yaşamını yitiren İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'e rahmet dileyen Tunç, orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını, "yeşil vatanı" korumak için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

        Bakan Tunç, "Çıkan yangınlarla ilgili gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor yangınların çıkış sebepleriyle ilgili olarak." ifadelerini kullandı.

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