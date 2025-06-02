TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer elik etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Haşimoğulları, "Önümüzdeki süreçte Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde komisyon çalışmaları da Sayın Başkan tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Yapıcı bir fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin terörden kurtulması, birlik, kardeşliğin sağlanması bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesini müzakere ettik. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla sürecin sonlandırılması ve tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TBMM'de kurulacak komisyonun verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.