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        Haberler Gündem Güncel Numan Kurtulmuş, partileri ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        Numan Kurtulmuş, partileri ziyaret edecek

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pazartesi günü DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubunu ziyaret edecek. Görüşmelerde Meclis Başkanlığı seçimi, Terörsüz Türkiye süreci, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu başlıkları ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:17
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        Numan Kurtulmuş, partileri ziyaret edecek
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak.

        TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, yarın AK Parti ve CHP'yi, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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