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        Haberler Gündem Güncel Murat Çalık'ın tutukluluğuna devam kararı | Son dakika haberleri

        Murat Çalık'ın tutukluluğuna devam kararı

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Çalık'ın avukatlarının müvekkilleri için yaptığı tahliye talebi reddedildi, tutukluluğunun devamına karar verildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 11.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:09
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        Murat Çalık'ın tutukluluğuna devam kararı
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

        Dün anjiyo olan Çalık ile ilgili aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Çalık'ın avukatlarının müvekkilleri için yaptığı tahliye talebi reddedildi, tutukluluğunun devamına karar verildi.

        Öte yandan Adli Tıp Kurumu’ndan Çalık’ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin rapor beklendiği kaydedildi.

        Murat Çalık yoğun bakımda
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        #son dakika
        #Murat Çalık
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