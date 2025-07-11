Murat Çalık'ın tutukluluğuna devam kararı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dün anjiyo olan Çalık ile ilgili aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Çalık'ın avukatlarının müvekkilleri için yaptığı tahliye talebi reddedildi, tutukluluğunun devamına karar verildi.

REKLAM advertisement1

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’ndan Çalık’ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin rapor beklendiği kaydedildi.

Murat Çalık yoğun bakımda Haberi Görüntüle