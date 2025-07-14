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        Minguzzi cinayetinde yeni iddianame!

        İstanbul Kadıköy'de vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:51
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        Minguzzi cinayetinde yeni iddianame!
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        Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın olay günü yanında olduğu belirlenen 2 çocuk şüpheli hakkında, suça iştirak ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuk şüpheliler A.Ö. ve M.A.D'nin 24 Ocak'ta, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B ile salı pazarına geldikleri belirtildi.

        "FAİLLERLE BİRLİKTE SUÇ İŞLEME İRADESİYLE HAREKET ETTİLER"

        Pazarda, B.B. ve U.B.B. ile dolaşan şüphelilerin maktul ve arkadaşlarıyla karşılaştıkları anlatılan iddianamede, iki şüphelinin yargılamaları süren asıl faillerle birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri, Minguzzi'ye fiziki müdahalede bulunan B.B'yi cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.

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        İddianamede, maktul bıçaklanıp, darp edilirken iki şüphelinin de maktule müdahaleye hazır vaziyette bekledikleri, B.B. tezgahtan bıçak alırken şüpheli M.A.D'nin yanında durduğu ve perdeleme yaptığı, olay bittikten sonra ise kaçtıkları anlatıldı.

        İddianamede, her iki şüphelinin de maktulün kasten öldürülmesi olayında diğer asli failler B.B. ile U.B'nin suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlemesinden önce veya sonrasında icrasını kolaylaştırmak, suç sonrası güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle yardım etme şeklinde suça iştirak ettikleri kaydedildi.

        Tutuklu şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI AYRI YÜRÜTÜLÜYOR

        Bu soruşturma dosyası ile Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 2 sanığın yargılandığı ana dava dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantı olduğu için dosyaların birleştirilmesinde hukuki fayda olduğu değerlendirilen iddianame, birleştirilme talebiyle Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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        İddianamede ayrıca, M.A.D, U.B. ve B.B. hakkındaki bilirkişi raporları dikkate alınarak, uyuşturucu madde kullanma ve silahla resim çektirmeye ilişkin ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

        Öte yandan şüpheliler hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, olay güne ait fotoğrafların silinen dosyalar kısmında bulunduğu aktarıldı. Bunların bazılarının, olay sonrasında 4 şüphelinin birlikte metroda çektirdikleri fotoğraflar olduğu anlaşılıyor. Fotoğraflarda, şüphelilerin gülerek poz verdikleri görülüyor.

        NE OLMUŞTU?

        Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

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        #Mattia Ahmet Minguzzi
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