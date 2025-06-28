Milan, Kyle Walker'a veda etti
Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı
Giriş: 28.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:15
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
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