Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 40° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Kısmen Güneşli 25°

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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Az bulutlu ARTVİN °C, 27°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 35°C Az bulutlu VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık