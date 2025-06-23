Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 28° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 37° Trabzon Kısmen Güneşli 23° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Sağanak Yağış 24°

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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.