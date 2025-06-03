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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! - 3 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 07:31 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:31
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 30°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 20°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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