Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Rabia Bilen (50), tartıştığı kızı Cemre Bilen'i (25) boğarak öldürdü.

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DHA'nın haberine göre kızının cansız bedeninin bulunduğu odanın kapısını kilitlediği ve yaklaşık 18 saat sonra kendisini ihbar ettiği ortaya çıkan Bilen, tutuklandı.

ÇOCUKLARINA ABLALARININ GELMEDİĞİN SÖYLEDİ

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 209 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rabia Bilen, zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre Bilen ile yine tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Bilen, kızını boğarak öldürdü. Bilen, olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

18 SAAT SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Rabia Bilen, dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemre Bilen'in öldüğü belirlendi.

Cemre Bilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.