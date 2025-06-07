Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.Fotoğraf: DHA
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; Başkan Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığını duyan partililer ve yakınları hastaneye akın etti.
Hastane önünde yoğunluk oluşurken, Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ferdi Zeyrek'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Fotoğraf: DHA
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.