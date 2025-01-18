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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Kayseri'de dev RES yatırımı! Yılda 60 milyon kWsa elektrik üretilecek | Son dakika haberleri

        Kayseri'nin ulaşımına RES etkisi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'ya 3 rüzgar enerjisi santrali inşasına başladı. RES'ler sayesinde yılda 60 milyon kWsa elektrik üretilecek. Proje 4 yılda kendini amorti edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:44
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        Kayseri'nin ulaşımına RES etkisi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım sisteminde kullanılan tüm elektrik enerjisini karşılayacak, 3 adet türbin ile toplamda 21 megavat (MW) kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali’nde (RES) 3 türbin kurdu. 3 türbinden yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik elde edilecek ve proje 24 saat çalışacak.

        Projede şu ana kadar arazi tahsisi, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu, teknik değerlendirme (TD), teknik etkileşim analizi (TEA) dâhil birçok izin ve başvuru işlemleri gerçekleştirilirken, uzun soluklu çalışma gerektiren projede toplam 24 kurumdan 35 konuda onay veya uygunluk alındı.

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        Tüm izin, saha hazırlama ve temel imalatları tamamlanan dev rüzgâr türbinin parçaları proje sahasına nakil edilerek, 3 türbinin kurulumu tamamlandı.

        65 KATLI BİNA BOYUNA EŞİT

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde kurulan her bir rüzgâr türbinin temelinde 95 ton inşaat çeliği ve 650 metreküp beton kullanıldı. Türbinler 113 metre kule yüksekliğine, 81,5 metre kanat uzunluğuna sahip olacak ve toplamda yüksekliği 194,5 metreyi bulacak. Bu yükseklik yaklaşık 65 katlı bir binanın boyu ile eşdeğer. Proje, Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES’i olma özelliğine sahip olacak.

        4 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK

        Yaklaşık 22 milyon Euro’ya mal olacak projenin tamamlanmasının ardından 4 yılda kendini amorti edecek ve kent içi ulaşımda kullanılan raylı sistemin tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak, öz tüketim fazlası enerjiden ise gelir sağlanacak.

        Proje sayesinde, karbon emisyonunda yıllık 14 bin 883 ton azaltım sağlanması öngörülmektedir.

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