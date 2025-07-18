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        Haberler Gündem Kartalkaya'daki yangın faciasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

        Kartalkaya'daki yangın faciasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

        Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin dava sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:53
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        Kartalkaya'daki facia! Bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayına ilişkin 3 bakanlık bürokratı için soruşturma izni verildi.

        Otelde yangının meydana geldiği tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

        Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği öğrenildi.

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