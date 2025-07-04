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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kara para aklama operasyonunda gözaltılar! | Son dakika haberleri

        Kara para aklama operasyonunda gözaltılar!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama ile mücadele kapsamında bir çeteye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 51 adet taşınmaza, 20 adet araca ve 13 adet şirket ortaklık payına (Yaklaşık 1.5 milyar TL) sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 04.07.2025 - 09:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:21
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        Kara para aklama operasyonunda gözaltılar!
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