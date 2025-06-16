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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları... | Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın gündeminde; İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, emekli ve memur maaş zamları yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:56 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:56
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        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar oluşturacak.

        Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI GÜNDEMDE

        Son dönemde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar Kabine Toplantısı'nın ana gündemini oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüttüğü barış diplomasisi kapsamında son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump ile 2 defa görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede çatışmaların sona erdirilmesi, bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kabine'de bölgede yaşananlar ve Türkiye'ye olası etkileri ele alınacak.

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        Diğer yandan İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın etkisi ile petrol fiyatları tırmanmaya başlarken, savaşın Türkiye'ye olası ekonomik etkileri ve enflasyona yansımaları da masaya yatırılacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN AŞAMA

        Toplantının diğer gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Terörsüz Türkiye çalışmaları olacak. Örgütün fesih kararının ardından silahları Türkiye'ye teslim etme süreci ile ilgili hangi aşamada olunduğu toplantıda konuşulacak.

        MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI GÖRÜŞÜLECEK

        Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı ve memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 1,53 oranında gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 olarak hesaplandı. Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. 6 aylık enflasyon oranı ise, TÜİK’in 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.

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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) son toplantısında maaş zamları da gündeme geldi. AK Parti kaynaklarına göre, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE verileri sonrası yasal düzenleme TBMM’ye sunulacak.

        KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞLARI

        Kabine Toplantısı'nda, kamu işçilerinin maaş zamları da görüşülecek. Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. İşveren ikinci yıl ise ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam teklif etti. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi 2025 - 2026 yıllarını kapsıyor.

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kamu zam teklifine yönelik "Bu tekliflerin müzakere edilebilir olmadığını anlatacağız. Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor" ifadelerini kullandı.

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