KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplantımızda tarım, ulaştırma, ekonomi, güvenlik başta olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan kritik konuları değerlendirdik. 14-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dahil çok önemli kararlar vermiştir. İçeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığını da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bizi Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı tecelli etse de sandığa giden vatandaşlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından döndüğü bugün daha da iyi anlaşılıyor. Son 1 haftada şahit olduğumuz meydan muhaberesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. 2 yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekip birbirini övgü yağmuruna tutanlar bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa manşetleri süslüyor. Şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha iyi anlaşılacak. Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak tam bir uyum içinde 2 senedir ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Kalan 3 yıllık sürede gayemiz ülkemizi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri atmaktır.

Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kuvvete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye bunun mihveri ve mihengi olacaktır. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmamızın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor. Yıllardır acılardan, gözyaşından beslenenlerin Türkiye'nin kuvvetlenmesinden endişe etmesi normaldir. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Rabbim bizlere daha nice yıllar azimle, şevkle, heyecanla, milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda çok önemli toplantılara, açılışlara, ziyaretlere iştirak ettik. Savunma projelerimizi masaya yatırdık. 14 Mayıs'ta toplanan 4. Tarım Şurası'nda önemli kararlar aldık. Türkiye-Amerika-Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı komşumuz Suriye'ye yönelik yatırımların ve yaptırımların kaldırılması bakımından yeni dönemi başlattı.