Kabine kararları açıklandı! 17 Temmuz Kabine kararları ile sonuçları ne oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Türkiye'nin iç ve dış gündeminin ele alındığı kritik toplantıda, terörsüz Türkiye gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da detaylı şekilde değerlendirildi. Peki, 17 Temmuz Kabine kararları ile sonuçları ne oldu? İşte 17 Temmuz Kabine kararları ve sonuçları...
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde tamamlandı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında terörsüz Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeler, ekonomi, dış politika ve toplumsal konular yer aldı. 17 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantıda alınan kararlar, hem iç kamuoyu hem de uluslararası çevreler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Kabine kararlarına ilişkin detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
"DERDİMİZ MİLLET, SEVDAMIZ TÜRKİYE"
İyi olanın doğru olanın hayırlı faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur. İyilik millete hizmet etmektir. İyilik Türkiye'nin şanını yüceltmektir. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Biz hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz. Kimseye yüceden bakmadan kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı biliyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlıdır. Bölücü terör gibi ülkemizin yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çaba içindeyiz. Biz siyasi ikbal peşinde değiliz. Terörsüz Türkiye süreci ile evlatlarımıza iyi bir ülke bırakmak peşindeyiz. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve dirliği için yapıyoruz.
Son kabine toplantımızdan beridir içeride ve dışarıda birçok toplantıya iştirak ettik. 4 Temmuz'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 17'cisini yapmak için Azerbaycan'daydık. KKTC Başkanı Ersin Tatar'ın da iştirak etmesi anlamlıydı. Haftasonu 32'nci istişare ve değerlendirme toplantısını yapmak için Kızılcahamam'daydık. Başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere her konuyu enine boyuna değerlendirdik. Türk, Kürt, Arap ittifakına dair dediklerimiz bazılarını tedirgin etti. Sanki bunlar suçmuş gibi bizi ümmetçilikle tehdit ettiler. Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken müslümanların da sağlamamızı anlamayacaklar kadar kopuk durumdalar.
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"TÜRKİYE SINAV GÜVENLİĞİ KONUSUNDA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKEDİR"
Bütün bu hazımsızlığın işaretini LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip konusuna geldi. Bursa'daki bir imam hatip okulunun astığı tebrik pankartı hedef alınarak öğrenciler üzerinden konuşuldu. Bir defa şunu açıkça söyleyeyim. Bütün sahalarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riyakat etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz iktikbalimizin mimarlarısınız.
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