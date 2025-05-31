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        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir'de grevin 3'üncü gününde sokaklarda çöpler birikti | Son dakika haberleri

        İzmir'de grevin 3'üncü gününde sokaklarda çöpler birikti

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı sonrası başlayan grev 3'üncü gününde. Grev nedeniyle sokaklarda çöpler birikti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası'nı masaya davet ediyorum"

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:02
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        İzmir'de grev 3. gününde! Çöpler birikti
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöpler birikti.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda akşamlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

        'GENEL-İŞ SENDİKASI'NI MASAYA DAVET EDİYORUM'

        Greve ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz. Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar. Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım. Aylık net ücret olarak 65 bin TL'den başlayan, 80 bin TL'ye ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: bu da en az 71 bin 500 TL'den 88 bin TL'ye kadar aylık net ücret anlamına gelecektir. Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası'nı masaya davet ediyorum" dedi.

        'NET MAAŞI KONUŞACAĞIZ'

        "Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum" diyen Tugay, "İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız" açıklamasında bulundu.

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