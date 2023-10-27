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Türkiye sıcak ve kurak günler geçirmeye devam ediyor. Bu durumun tek iyi yanı belki de gece ısınmak için daha az enerji harcamamız olabilir. Kombiler, sobalar ve elektrikli ısıtıcılara büyük şehirlerde henüz ihtiyaç duyulmuyor. Anadolu ve Karadeniz yükseklerinde, köy ve yaylalarda dahi hava bu tarih için sıcak sayılır.

Bu durum önemli ölçüde İzlanda çevresindeki (Meteorolojide siklon/cyclone) hava hareketi ile ilgili, Atlantik üstünden Batı Avrupa’ya kuvvetli yağışları süpürürken Türkiye’nin payına Libya üzerinden esen sıcak lodos düşüyor.

Hafta sonu benzer biçimde sıcak geçerken cumartesi çok erken saatlerde Anadolu genelinde puslu hava görülecektir, erken saatlerde yolculuk yapanlar için yollarda düşük görüş mesafesi riskli olabilir. Öğle saatleri ise bu pus açılıyor ancak gece yeniden sis ve pus Ankara dahil İç Anadolu genelinde hayatı etkileyebilir. REKLAM Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Pazar günü hava Türkiye genelinde sıcak, güneşli ve yer yer de zayıf yağmurlu olacak. İstanbul’da 29 Ekim parçalı-çok bulutlu bir havada 23-24°C hissedilen sıcaklıkta geçerken rüzgar yine lodostan zaman zaman orta kuvvette esecek. Ankara’da da hava sıcak gidiyor. 29 Ekim’de başkent 25°C hissedilen gün içi sıcaklıklarında ve esinti de zayıf olacak. İzmir’de şimdiki hava tahminine göre sabah-öğle aralığında zayıf yağmur ihtimali var, şehrin biraz da iç kesimleri yağmurdan etkilenebilir fakat kuvvetli bir yağış olasılığı düşük. Zayıf yağmur geçişleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İpsala-Edirne çevresi ile Batı Karadeniz’de İnebolu çevresinde de görülebilir ancak hayatı etkileyecek kuvvette bir yağmur beklenmiyor.

Kasım ayında daha yağmurlu günler geçirirsek barajlarda iyileşme başlayabilir fakat şu an durum oldukça kritik. Suyu tamamen biten yerleşim yerleri olduğu gibi İstanbul gibi megakentte ortalama doluluk yüzde 19, suyumuz hızla azalıyor. Ayrıca şehirlerden bakınca göremediğimiz doğada suya hasret kalmış binbir canlı ve ekinler, ağaçlar yakında gelecek yağmurları bekliyor. 1-2 Kasım (Haftaya çarşamba-perşembe) batı bölgeler için yağmur ihtimalleri oluşuyor. Yine zayıf yağmurlar şeklinde bir görüntü verse de damla düşmemesinden iyidir deyip takibi sürdürüyoruz. Bu coğrafyalarda geleceğimizin, ailelerimizin geleceğinin güvende olabilmesi için ne kadar önemli olduğunu her yıl daha iyi anladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Fotoğraflar: AA