İsrail, Husi liderlere saldırdı
İsrail ordusu Yemendeki Husi liderlerini hedef alan hava saldırıları düzenledi
Giriş: 14.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:14
İsrail ordusunun Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırının, Yemen'deki bir Husi liderine yönelik düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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