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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İSKİ'ye ait tesiste yangın! | Son dakika haberleri

        İSKİ'ye ait tesiste yangın!

        İstanbul Pendik'te İSKİ'ye ait bir tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:54
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        İSKİ'ye ait tesiste yangın!
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        Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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