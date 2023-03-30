3 MİLYON TL'LİK HASAR SAPTANDI
8 katlı apartmanın çatı kat balkonu ve dış cephe duvarı, metrelerce yükselen tazyikli suyun şiddetiyle hasar gördü. Kısmen yıkılan balkon duvarı, itfaiye ekiplerince kaldırılıp, hasar gören evlerde de tadilat çalışması başlatıldı. Bina sakinlerinin bir kısmı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekiplerince misafirhanelerde konaklatıldı; kimisi de akrabalarının yanına yerleşti. Patlama ile fışkıran 50 bin metreküp tazyikli su, 5 araç, 15 daire ve 2 iş yerine zarar verdi; 3 milyon TL'lik hasar tespit edildi.