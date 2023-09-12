iPhone 15 fiyatı açıklandı! iPhone 15 ne kadar olacak, özellikleri neler?
Teknoloji devi Apple, 12 Eylül Salı günü düzenlediği 'Wonderlust' lansmanı ile iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'u tanıttı. Düzenlenen etkinlik sonrasında iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri kullanıcılarının gündemini meşgul etmeye başladı. iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15 serisi fiyatı ve özellikleri ile iPhone kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. İşte iPhone 15 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...
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Apple düzenlediği tanıtım ile iPhone 15 serisini kullanıcılarının beğenisine sundu. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15, şarj kablosunda yeniliğe gidiyor. Tanıtılacak olan 4 modelde de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C kablo kullanılacak. Peki, "iPhone 15 fiyatı açıklandı mı? Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL ve özellikleri neler?" İşte Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Apple iPhone 15 serisinin özellikleri ve fiyat listesi...
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iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.
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iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
Ön kamera: 12MP
Batarya: 3877 mAh
Yazılım: iOS 17
Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
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İPHONE İÇİN BİR DEVİR KAPANIYOR
iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.
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Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.
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FİYATI 100 BİN TL'Yİ AŞACAK
Markanın bu yeni modelinin merakla beklenenlerinin başında ise fiyatları geliyor elbette. Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
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İşte yeni modelin ABD'deki satış fiyatları ve tahmini Türkiye fiyatları;
iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)
iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)
iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)
iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 85.000 TL)
iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 108.000 TL)
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iPHONE 15 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU!
iPhone 15 Fiyat Listesi
iPhone Modeli Fiyat
iPhone 15 128 GB 49.999 TL
iPhone 15 256 GB 53.999 TL
iPhone 15 512 GB 61.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL
iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL
iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL
iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL