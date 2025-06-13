İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İsmet Bingöl'ün "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmiş, cumhuriyet savcısı yargılama sırasında verdiği mütalaada aynı ceza istemini tekrarlamıştı. İddianamede, 24 Temmuz 2023'te intihar ihbarı üzerine polisin Vesile Bingöl'ün öldüğü Bakırköy'deki eve gittiği, incelemede kadının kendisini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu, asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu raporunda ise ölümün asılma dışında gerçekleştiğine dair tıbbi delilin bulunmadığı tespitine iddianamede yer veriliyor.

İddianamede, sanık İsmet Bingöl'ün eşine yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisiyle Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydediliyor. Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz kaldığı bildirilen iddianamede, İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği, bu ruh haline sürüklediği eşini eziyet içeren sistematik eylemleriyle intihara yönlendirdiği belirtiliyor.