10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler öncesinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı, TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar" ifadelerine değinerek, bu ifadelerin hatalı olduğunu söyledi.

Kavuncu, sürecin en başından beri bu konudaki görüşlerini çok açık ve net olarak aktardıklarını dile getirerek, "Sayın Başkan'ın sözleri, bazı partiler için geçerli olabilir, bazı partiler tereddütlü yaklaşabilir fakat biz böyle bir sürece karşı olduğumuzu net olarak ifade etmiştik ve tekrar ifade ediyoruz. Partimizin bu konudaki tavrı son derece nettir. 'Terörsüz Türkiye' hayalinin terör elebaşının başını çektiği bir süreçte gerçekleşmesi bize göre mümkün değildir. Bu açıdan Sayın Kurtulmuş'un İYİ Parti'yi de böyle bir sürecin ortağıymış gibi sunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." sözlerini sarf etti.

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"İnsanlar, Meclis'ten bir umut, adalet bekliyor"

Ardından milletvekilleri teklifin tümü üzerine söz aldı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yargı paketlerinin sürekli TBMM'ye geldiğini ancak yargıdan şikayetlerin her geçen gün arttığını ileri sürdü. Kaya, hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hem de AK Parti Grup yönetiminin kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemeye sıcak bakacağına dair mesajlar vererek toplumsal beklenti oluşturduğunu savundu. Kaya, "O zaman çıkın bu beklentiyi karşılamamanın hesabını bu topluma siz verin. Niçin bu düzenlemeyi çıkaramadığınızı, hangi beklentilerinize cevap verilmediği için bunu rafa kaldırdığınızı, çıkın bu millete siz ifade edin." dedi. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin hazırlanış sürecinin başlı başına "bir hukuk ve demokrasi trajedisi" olduğunu ileri sürdü. Olgun, insanların Meclis'ten bir umut ve adalet beklediğini söyleyerek, "Özellikle 'Kovid İnfaz Yasası' mağdurlarının taleplerini karşılayacak, suç tarihini esas alan, kesinleşme tarihine göre keyfi uygulamalara son veren adil bir düzenlemeyi teklife ekleyelim." diye konuştu. "El birliğiyle bir infaz yasası çıkaralım" MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza infaz kurumlarındaki mevcuda ilişkin rakamsal bilgi vererek, tutuklu sayısının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Yıldız, İnfaz Kanununun çok sık değiştirildiğini ve bu nedenle uygulayıcıların bir standart tutturamadığını anlatarak, iyi bir infaz yasası olmadan ceza adaletinin sağlanamayacağını anlattı. Bunun yanında yeni bir anayasaya da ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldız, "Gerçekten o da yamalı bohçaya döndü ama başta dili bozuk, sistematiği bozuldu. Milletvekili yeminini hatırlayın arkadaşlar, 2 paragrafta 11 defa 've' diyoruz. Anayasa hazırlanırken elbette sivil nitelikli, geniş katılımlı olmalı, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramalı. Gerekçesiyle gerçekleri yakalamış bir anayasaya ihtiyacımız var. İnşallah el birliğiyle bu dönemde bu anayasayı beraber çıkarabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yıldız, infaz kanununu yaparken toplumun fertlerini suça karşı korumanın yanında hükümlü ve tutukluları da yanlış uygulamalardan korumak gerektiğine dikkat çekerek, "Uygulamalarda tereddüdü giderecek infaz kanununu ekim ayında başlayalım, el birliğiyle bir infaz yasası çıkaralım. Arkasından da anayasayı çıkarırız diye düşünüyorum." diye konuştu. Türk milletinin "Terörsüz Türkiye hedefine kilitlendiğini kaydeden Yıldız, "Hiçbir ayak oyunu, bu inancı zayıflatamaz. Hiçbir çatlak ses bu birliği bozamaz. Terörsüz Türkiye, hukukun üstünlüğü, eşit hak ve yükümlülük, güçlü demokrasi, güçlü ekonomi demektir." dedi.

"Yasal düzenleme verilecek önergelerle düzeltilebilir" DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Şüphesiz bu infaz paketi, konuştuğumuz barış ve demokratik toplum süreci anlamında kurucu bir metin değil. Zaten çoktan miadı dolmuş, kendisi kökten değişmesi gereken bir yasadan söz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Yüzlerce yıl sonrasını inşa etmek istediklerini ifade eden Beştaş, "Toplumsal adaleti sağlamak değil, siyasi gerekçelerle belirli kesimlerin cezaevinden çıkışı engellenmek isteniyor." dedi. "İnfazda eşitlik" istediklerini ve kimsenin ayrıcalık talebinin olmadığını savunan Beştaş, "Barışa her geçen gün daha fazla yaklaştığımız bugünlerde böylesi bir yasal düzenleme verilecek önergelerle düzeltilebilir. Çabamız buna dönüktür, bu mümkün." ifadelerini kullandı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, bu kanun teklifinin yeni mağduriyetler doğurduğunu ileri sürerek, "Bu pakette infaz adaleti bekleniyordu. Geldi mi? Hayır." dedi. "Halkın vicdanını, adaletin onurunu ve hukukun üstünlüğünü savunuyoruz" CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Türkiye'de şu anda düşman ceza hukuku uygulanıyor." diyerek, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevklerine ilişkin yayınlanan görüntüleri eleştirdi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen bu düzenlemede yapısal bir değişim olmadığını savunarak, "Günü kurtarma var, baskıyı genişletme var." değerlendirmesinde bulundu. Ceza hukukunun asli amacının toplumu iyileştirmek, onarmak ve bireyin özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu dile getiren Özcan, "Hakim olan anlayış cezayı bir bastırma mekanizması olarak görmektedir. Bu düzenlemeler halkın adalet beklentisini karşılamadığı gibi yeni eşitsizlikler de yaratmaktadır." diye konuştu. Özcan, halkın vicdanını, adaletin onurunu ve hukukun üstünlüğünü savunduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Genel Kurulda daha sonra teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.