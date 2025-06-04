Kapsamlı infaz indiriminde uzlaşılamadı

Kanun ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar hariç, ağır bir hastalık veya fiziki engel nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını tek başına idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından risk oluşturmayacağı değerlendirilen hükümlüler, kalan cezalarını konutlarında çekebilecek.

TBMM Genel Kurulu gündemine 30 maddeyle gelen kanun teklifinden aralarında internet düzenlemeleri ve çocuk hükümlülere ilişkin maddelerin de olduğu 8 madde, partilerin uzlaşmasıyla metinden çıkarıldı. Kabul edilen yasa ile kasten yaralama ve tehdit suçlarında cezalar artırıldı; konutta infazın kapsamı genişletildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek.

Kanunla, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor ve 80 yaşını bitirmiş hükümlüler için konutta infaz düzenlemesine gidiliyor. İnfaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine, kasten işlenen suçlarda toplam 3, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasının; her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları; hafta sonları hariç her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek. İnfaz usulü, hükümlünün iş yaşamı ve ailevi durumu ile ceza infaz kurumlarının düzen ve işleyişine göre ceza infaz kurumu tarafından süresi aynı olmak koşuluyla hafta içi günlerde de uygulanabilecek.

İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 39 yılının, müebbet hapis cezasının 33 yılının, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılının, süreli hapis cezasının üçte ikisinin infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanacak.

İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme imkânı getiriliyor. Bu kapsamda, süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanacak.

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Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 3 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 4 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 5 yıl, 80 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 6 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç olmak üzere, hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, ilgili hükümde belirlenen usule göre, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

İNFAZIN KAPSAMI NEDEN GENİŞLEMEDİ?

Bu düzenlemenin yasalaşması sonucunda mükerrer suçlardaki infaz indirimi ile hasta ve yaşlı hükümlünün kalan cezalarını ev hapsinde geçirmelerinin yolu açıldı. Bu yasa maddesinden 20 bin civarında hükümlünün yararlanacağı ifade ediliyor. Ancak daha önce pandemi döneminde çıkarılmış olan ve kovid affı olarak bilinen 31 Temmuz 2023 itibariyle denetimli serbestliğe ayrılacak hükümlüler açısından dava süreci tamamlanmış olanların da bu düzenlemeden yararlanmalarına ilişkin hüküm, üzerinde uzlaşılamadığı için bu pakete konulmadı. Böyle olsaydı, 40 bin kişi daha bayram öncesi cezaevinden tahliye olacaktı.