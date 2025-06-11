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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak | Son dakika haberleri

        İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

        Ekrem İmamoğlu ve avukatları yarın görülecek duruşmaya katılmama kararı aldı.

        Giriş: 11.06.2025 - 22:07 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:24
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        İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmalarda görev alan bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında yarın ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülecek duruşma yerinin bugün Çağlayan’dan Silivri’ye alınması nedeniyle Ekrem İmamoğlu ve avukatları yarınki duruşmaya katılmama kararı aldı.

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