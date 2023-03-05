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ENKAZ ÜSSÜ SKANDAL! Son dakika: İlk katı yıkılan binadan sarkıttıkları kabloyla indiler!

4 katlı binadan internet kablosunu ip gibi kullanarak kurtulmuşlar!

Deprem felaketinde inanılmaz kurtuluşlar yaşandı. Felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'taki ilk sarsıntıda bir anne ve iki kızı birinci katı yıkılan binadan sarkıttıkları internet kablosu ile kurtuldu

Giriş: 05.03.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kahramanmaraş'taki ilk depremde oturdukları 4 katlı binanın ilk katı yıkılınca 3'üncü katta mahsur kalan Zeliha Demir (43) ile 2 kızı, balkon demirine bağladıkları internet kablosunu ip gibi kullanarak kurtuldu.

  • DHA'da yer alan habere göre Zeliha Demir, "O anlar, anlatılmıyor; çok kötüydü. Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım" dedi.

  • Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde, Zeliha Demir ile kızları Hülya (23) ve Medine Demir'in (12) oturduğu 4 katlı binanın ilk katı yıkıldı; merdivenler de yerle bir oldu. Binadan çıkmak için çözüm arayan Demir ile 2 kızı, balkon demirine internet kablosu bağladı.

  • Demir ile kızları, kabloyu ip gibi kullanarak binadan çıkmayı başardı.4 katlı binanın 3'üncü katında oturduğunu belirten Zeliha Demir, "O anlar, anlatılmıyor; çok kötüydü. 2 kızım ile balkona çıktık. İnternet kablosu ile kızlarımı aşağıya sallandırdım, sonra kendim indim. Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım. Binamız büyük hasar gördü, 2 komşumuz vefat etti. Sözün bittiği dedikleri yerdeyiz. Şu anda bulduğum yer nereyse, orada yatıp kalkıyorum. Başımı sokacak bir yer arıyorum. Başımı sokacak bir yer bulursam; işime devam edip, çocuklarımı yanıma alacağım. Başka da bir amacım yok" dedi.

  • "ÇADIR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

    Deprem anında çalıştığını söyleyen Zeliha Demir'in eşi Hayri Demir (48) de "Eşim ve 2 çocuğum evdeydi. O anda gerçekleşen afeti tarif edemiyorum. Onları görünce sadece sevindim; sağ salim gördüğüm için çok mutlu oldum. Şu anda sığınabileceğimiz yerlerde kalıyoruz. Çadır veya evimiz olmadığı için taziye evlerinde konaklıyoruz. Başvuru yaptık ama çadır temin edilmedi. Sıraya alındık, çadır çıkmasını bekliyoruz. Çadır ayarlayabilirsek, işimizde çalışarak hayat mücadelesine devam edeceğiz. Tek düşüncemiz, bu. Sadece sığınacak bir çadırımız olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Tek sorunumuz barınma" diye konuştu.

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