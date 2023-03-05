"ÇADIR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Deprem anında çalıştığını söyleyen Zeliha Demir'in eşi Hayri Demir (48) de "Eşim ve 2 çocuğum evdeydi. O anda gerçekleşen afeti tarif edemiyorum. Onları görünce sadece sevindim; sağ salim gördüğüm için çok mutlu oldum. Şu anda sığınabileceğimiz yerlerde kalıyoruz. Çadır veya evimiz olmadığı için taziye evlerinde konaklıyoruz. Başvuru yaptık ama çadır temin edilmedi. Sıraya alındık, çadır çıkmasını bekliyoruz. Çadır ayarlayabilirsek, işimizde çalışarak hayat mücadelesine devam edeceğiz. Tek düşüncemiz, bu. Sadece sığınacak bir çadırımız olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Tek sorunumuz barınma" diye konuştu.