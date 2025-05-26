İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı.1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında “Kavga” isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken’i kurdu.

Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994 yılında “Aşk Haklı” isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye “Gençler Haklı” isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995 yılında bu defa özel bir kanalda “Arka Pencere” isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. “Amcam Burada” isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, TRT1’de yayınlanan “Cesur Kuşku” adlı dizide rol aldı. İkinci solo albümü “Neler Oluyor Bize” yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle “Neler Oluyor Bize” adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. 1,5 yıl aradan sonra Türk Pop Müziğinin “amca”sı İlhan Şeşen, yeni solo albümü “Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?” ile sevenleriyle buluştu.