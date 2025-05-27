İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının 4. dalgası kapsamında hakimliğe sevk edilen kişilerin sorguları devam ettiği esnada, hakimlik koridoruna destek için girmek isteyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan koridora alınmayınca "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine koridora alındı ancak savcılık, Aslan hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphelilerin sorguları sırasında, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.
İBB “yolsuzluk” soruşturmasının 4. dalga operasyonunda son olarak aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın bulunduğu 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NURİ ASLAN TEPKİ GÖSTERDİ
19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan İBB meclisi tarafından seçilmişti. İBB Başkan vekili Nuri Aslan, sevk işlemleri hakkında bilgi almak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 6. Kata bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek isteyen Aslan buraya alınmadı.
Bunun üzerine Aslan içeri alınmayışına tepki göstererek, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” dedi. Kısa süreli gerginlik Aslan’ın geçişiyle son buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya düşen görüntünün ardından “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Aslan hakkında re’sen soruşturma başlattı.