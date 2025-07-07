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        Havada rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş

        Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde bu hafta rekor değerlere ulaşacak. Çarşamba günü zirveye ulaşması beklenen sıcaklıklar İstanbul'da 34, İzmir'de 38 ve Ankara'da 37 derece olması bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:40
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        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 34, Ankara'da 37, İzmir'de 38, Antalya'da 32 ve Muğla'da 38 derece olacak ölçülmesi bekleniyor. Ancak 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 6 ila 10 derece birden düşecek.

        Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklıkları bu hafta Türkiye genelinde rekor seviyelere ulaşacak. 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yüksek sıcaklıkların ölçülmesi bekleniyor.

        9 TEMMUZ SICAKLIK TAHMİNLERİ

        İstanbul: 34

        Ankara: 37

        İzmir: 38

        Muğla: 38

        Antalya: 32,

        Aydın: 42,

        Şanlıurfa: 42

        Kocaeli: 40

        PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        10 Temmuz Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların ortama 6 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Buna göre beklenen sıcaklılar şöyle:

        İstanbul: 28

        İzmir: 36

        Ankara: 39

        Muğla: 36

        Antalya: 33

        Kocaeli: 30

        Şanlıurfa: 43

        Aydın: 38

        SALIDAN CUMAYA KUZEYDE YAĞMUR

        Salı ve çarşamba günü Türkiye'nin kuzeydoğusunda yağmur geçişleri beklenirken, perşembe ve cuma günleri ise Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yağmur beklentisi var.

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