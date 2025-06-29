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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var! | Son dakika haberleri

        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Ege ve Marmara'da da yer yer saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkabilecek kuvvetli rüzgarın etkili olacağı öngörülüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 09:19 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:19
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        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklığının da Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 26°

        İzmir

        Rüzgârlı 33°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 25°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

        Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Ayrıca Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yine meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

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