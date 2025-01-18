Hatay'da TIR; kamyonet, otomobil ve TIR'ı biçti! 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazaya, bir TIR çarptı. Park halindeki başka bir TIR'a da çarpan TIR köprüden uçarak yandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay’da 2 TIR, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada otoyol köprüsünden uçan TIR alev alarak yandı. Kazada alevlere teslim olan TIR'ın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adana - Hatay otoyolu Dörtyol ilçesi Özerli köprüsü mevkiinde yaşandı.
Kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası Furkan Orhan Y. idaresindeki TIR, kaza yapan otomobil, kamyonet ve park halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası TIR, köprüden aşağı uçarak alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olay yerindeki yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yapılan kontrollerde yanan TIR'ın sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.