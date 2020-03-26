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Prens Charles koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Karantinada olan Prens Charles hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Kraliyet ailesinin hesabından, "Prens Charles tüm geçmiş olsun dilekleriniz için samimiyetle teşekkür ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Birleşik Krallık Veliaht Prensi Charles'ta koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. 71 yaşındaki Prens Charles'ın İskoçya'daki evinde karantina altına alındığı duyurulmuştu.