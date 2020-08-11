İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal paylaşım sitesinden yapılan bilgilendirmede, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda tablo içerisine zulalanmış 4 kilo 700 gram afyon sakızı ile bavul içerisine zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildiği kaydedilen bilgilendirmede, 3 şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlandığı bildirildi.