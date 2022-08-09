Samsunspor'a Sambacı forvet

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.