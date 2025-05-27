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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı - 27 Mayıs Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri üzerinde seyredecek. kdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 07:25
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        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 22°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa); Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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