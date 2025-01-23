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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den bu bölgelere yağmur ve kar uyarısı - 23 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgelere yağmur ve kar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü kar yağışlı olacak. İç bölgelerde buzlanma ve don beklenirken, hava sıcaklıklarının doğu illerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 07:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 07:45
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        Bu bölgelere yağmur ve kar uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ile Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile K. Maraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Bulutlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 16°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 15°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu -3°

        Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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