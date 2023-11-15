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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Freni boşalan kamyonet 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın'ı öldürmüştü! Mahkemeden ödül gibi ceza! - İzmir haberleri

        Freni boşalan kamyonet 6 yaşındaki Mihrimah'ı öldürmüştü! Ödül gibi ceza!

        İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, park halindeki kamyonetin freni boşalarak 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın'ın ölümüne neden olmasına ilişkin davada yargılanan kamyonet sürücüsüne, 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:02
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        Freni boşalan kamyonet 6 yaşındaki Mihrimah'ı öldürmüştü! Ödül gibi ceza!
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde, 6 Ağustos 2021'de E.G'nin park ettiği kamyonet, freni boşalarak 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın ile bir çocuğa, ardından da bir ağaca çarpmıştı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın (6) hayatını kaybetmiş, diğer çocuk hafif yaralanmıştı.

        EL FRENİNİ ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre sanık hakkında Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık, ifadesinde babasına ait kamyoneti evlerinin önüne nizami şekilde park ettiğini, el frenini çektiğini, hatta vitese taktığını ileri sürdü.

        "8-10 DAKİKA SONRA KAZA YAŞANDI" DEDİ

        Eve gittiğinde, 8-10 dakika sonra da büyük bir gürültü duyduğunu anlatan sanık, döndüğünde aracını park ettiği yerden yaklaşık 20-30 metre ileride çocuklara çarpmış şekilde bulduğunu söylemişti.

        Cumhuriyet savcısının dosyada "olası kasıt olup olmadığının araştırılması için" görevsizlik kararı verilmesi yönündeki mütalaası sonrası mahkeme, görevsizlik kararı verip dosyayı Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin de görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırmıştı.

        SANIĞA 3 YIL 9 AY HAPİS VERİLMİŞTİ

        Karşıya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanık avukatı kararı istinafa taşımıştı.

        İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemede 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın avukatının istinaf talebi üzerine yeniden yargılama yaptı.

        Daire kararında, sanığın "dikkatsizlik veya özensizlik sonucu el frenini yeterince ya da hiç çekmemesi, aracını park kurallarına uygun park etmemesi" gibi davranışlarının atılı suçun "manevi unsurunu" oluşturduğunu bildirdi.

        FAZLA CEZA VERİLDİĞİNE HÜKMEDİLDİ

        Sanığın "asli ve tam kusurlu" olduğunun kabul edilerek hüküm kurulmasında herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğini belirleyen daire, "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmasını gerektirir yasal bir gerekçe ise bulunmadığına ve sanığa yerel mahkemede fazla ceza verildiğine hükmetti.

        TAKDİR İNDİRİMİYLE 2 YIL 11 AY HAPİS

        Yerel mahkemenin kararını kaldıran daire, sanığı önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan daire, takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü.

        KARAR KESİNLEŞTİ

        Ayrıca, sanığın sürücü belgesine 9 ay el konulmasına da hükmetti. Daire kararı oy birliğiyle aldı, cezanın 5 yıldan az olması sebebiyle karar kesinleşti.

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