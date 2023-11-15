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İzmir'in Çiğli ilçesinde, 6 Ağustos 2021'de E.G'nin park ettiği kamyonet, freni boşalarak 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın ile bir çocuğa, ardından da bir ağaca çarpmıştı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın (6) hayatını kaybetmiş, diğer çocuk hafif yaralanmıştı.

EL FRENİNİ ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ AA'da yer alan habere göre sanık hakkında Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık, ifadesinde babasına ait kamyoneti evlerinin önüne nizami şekilde park ettiğini, el frenini çektiğini, hatta vitese taktığını ileri sürdü.

"8-10 DAKİKA SONRA KAZA YAŞANDI" DEDİ Eve gittiğinde, 8-10 dakika sonra da büyük bir gürültü duyduğunu anlatan sanık, döndüğünde aracını park ettiği yerden yaklaşık 20-30 metre ileride çocuklara çarpmış şekilde bulduğunu söylemişti. Cumhuriyet savcısının dosyada "olası kasıt olup olmadığının araştırılması için" görevsizlik kararı verilmesi yönündeki mütalaası sonrası mahkeme, görevsizlik kararı verip dosyayı Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin de görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırmıştı.

SANIĞA 3 YIL 9 AY HAPİS VERİLMİŞTİ Karşıya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanık avukatı kararı istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemede 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın avukatının istinaf talebi üzerine yeniden yargılama yaptı. Daire kararında, sanığın "dikkatsizlik veya özensizlik sonucu el frenini yeterince ya da hiç çekmemesi, aracını park kurallarına uygun park etmemesi" gibi davranışlarının atılı suçun "manevi unsurunu" oluşturduğunu bildirdi.

FAZLA CEZA VERİLDİĞİNE HÜKMEDİLDİ Sanığın "asli ve tam kusurlu" olduğunun kabul edilerek hüküm kurulmasında herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğini belirleyen daire, "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmasını gerektirir yasal bir gerekçe ise bulunmadığına ve sanığa yerel mahkemede fazla ceza verildiğine hükmetti.

TAKDİR İNDİRİMİYLE 2 YIL 11 AY HAPİS Yerel mahkemenin kararını kaldıran daire, sanığı önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan daire, takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü.

KARAR KESİNLEŞTİ Ayrıca, sanığın sürücü belgesine 9 ay el konulmasına da hükmetti. Daire kararı oy birliğiyle aldı, cezanın 5 yıldan az olması sebebiyle karar kesinleşti. 6 yaşındaydı, oyun oynuyordu! Mihrimah'ın davasında önemli gelişme! Haberi Görüntüle Mihrimah 6 yaşındaydı! Kahreden olayda karar! Haberi Görüntüle