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        En sıcak ilçede termometre 43'ü gördü!

        Eskişehir'in Akdeniz'i olarak anılan ve 2023 yılında 49.5 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:44
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        En sıcak ilçede termometre 43'ü gördü!
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        Türkiye'de sıcaklığın yüksek ölçüldüğü bölgelerden Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi.

        TERMOMETRE 43 DERECEYE ÇIKTI

        İHA'daki habere göre ilçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        2003 YILINDA 49.5'İ GÖRMÜŞTÜ

        Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölgelik alanlara yöneldiği gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.

        Sarıcakaya ilçesi, 2023 yılında 49.5 derece ile Türkiye’nin en sıcak noktası seçilmişti.

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        #Eskişehir
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