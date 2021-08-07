Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın İtalya temsilcisi Genoa'ya 2 milyon 100 bin euro'ya transfer olduğunu duyurdu.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.-EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."