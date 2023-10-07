Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürcistan uyruklu yabancı soyguncular aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! - Güncel haberler

        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!

        İstanbul'da, park ettiği aracın camı kırılarak bankadan çektiği 693 bin TL parası çalınan S.Y. şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin, Gürcistan uyruklu olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, S.Y.'yi bankadan çıktıktan sonra takip ederek olayı gerçekleştirdikleri belirlendi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 07.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 15 Eylül'de Zeytinburnu’nda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bankadan 693 bin TL çeken S.Y., aracıyla bankadan ayrıldı.

        Aracını park ettikten sonra bir işyerine uğrayan S.Y. döndüğünde şoke eden görüntüyle karşılaştı.

        CAMI KIRILIP PARA ALINMIŞ

        Aracın bir camını kırılmış bulan S.Y., bankada çektiği 693 bin TL paranın da araçta olmadığını gördü. Olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        TAKİP GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Polis paranın çekildiği bankadan yola çıkarak güvenlik kamera görüntülerini izlemeye başladı. Yapılan çalışmalarda, bankadan parayı çeken S.Y.'nin, aracıyla ayrılırken şüpheli bir araç tarafından takip edildiği tespit edildi.

        REKLAM

        İKİ ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        Güvenlik kamera takibinden şüphelilerin 2 kişi oldukları belirlendi. Çalışmalarda olayın yöntemi de çözülmüş oldu. Şüpheliler, bankadan yüklü miktarda para çeken S.Y.’yi takip etmiş ve uygun bir zamanda aracın camını kırıp içerdeki parayı almışlardı.

        GÜRCİSTAN UYRUKLU ÇIKTI

        Görüntülerde tespit edilen 2 kişinin peşine düşen polis kısa sürede şüphelilerin Gürcistan uyruklu, George S. (45) ve Nikoloz N. (23) olduğu tespit edildi.

        Başakşehir’de kaldıkları belirlenen eve operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 bin 500 dolar ve 16 bin lira para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Habertürk Anasayfa